(Di sabato 17 ottobre 2020) Respinto il ricorso del ministero. Il governatore Cirio: "Riconosciute le nostre motivazioni, abbiamo introdotto un livello di controllo in più"

StraNotizie : Termometri a scuola, il Tar boccia il governo e dà ragione al Piemonte: 'Legittimo misurare la febbre' - cronaca_news : Termometri a scuola, il Tar boccia il governo e dà ragione al Piemonte: 'Legittimo misurare la febbre'… - rep_torino : Termometri a scuola, il Tar boccia il governo e dà ragione al Piemonte: 'Legittimo misurare la febbre' [aggiornamen… - rep_torino : Termometri a scuola, il Tar boccia il governo e dà ragione al Piemonte: 'Legittimo misurare la febbre' [aggiornamen… - unicornpolyglot : RT @IoDivulgoForte: Oramai ci misurano la temperatura ovunque, a scuola, al ristorante e nei bar... Ma come funzionano i termometri a infra… -

Ultime Notizie dalla rete : Termometri scuola

La Repubblica

Il Tar del Piemonte ha pronunciato, oggi pomeriggio, la sentenza definitiva sul ricorso presentato dal governo contro l'ordinanza della Regione Piemonte per la verifica, da parte delle scuole ...Agevolazioni IVA 2020: come funziona, a quali prodotti si applica, come si cumula con altri incentivi: mascherine, termometri, disinfettanti ecc.