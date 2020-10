Sharone Stone | “Nuda su Playboy per la parte in ‘Basic Instinct' ”

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 ottobre 2020) "Non mi rendevo conto di quello che avrebbe significato. Pensavo solo che fosse lagiusta per me e sapevo cosa dovevo fare per ottenerla, ma non avevo idea di quello che sarebbe successo". Cosìha raccontato al "The Drew Barrymore Show" come riusciì ad ottenere il ruolo della sensuale Catherine Tramell in "Basic". "Ho deciso che mi sarei mostrata suspecificamente perché volevo fare Basic". Quel ruolò la lanciò poi come sex symbol mondiale.Poi ha spiegato come mai non frequenti nessuno: "Sono stufa di sprecare il mio tempo con persone poco sincere. Preferisco dunque stare da sola o godermi la compagnia dei miei figli o dei miei amici. Non ho di certo bisogno di un altro bambino da accudire. Preferisco stare ...