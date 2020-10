Sci alpino | Vincenzo Spadafora su Bassino e Brignone | “Bravissime ragazze | complimenti”

(Di sabato 17 ottobre 2020) Anche il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport,, ha dedicato un tweet alla doppietta italiana registrata nella Coppa del Mondo femminile di sci, che ha visto andare in archivio lo slalom gigante di Soelden, in Austria: vittoria di Martadavanti a Federica, oggi seconda, con Sofia Goggia sesta. Queste le parole su Twitter di: “Oggi nella Coppa del Mondo femminile di sci, Martaconquista lo slalom gigante d’apertura di Soelden ! Subito dietro di lei di 14 centesimi arriva Federica! Bravissime, complimenti!“. IL TWEET DIOggi nella ...

Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRA! ???? La nuova stagione della Coppa del Mondo inizia alla grande! Marta Bassino conquista il 1° po… - Fisiofficial : SPLENDIDE!! @BassinoMarta E @FedeBrignone PRIMA E SECONDA NEL GIGANTE DI #Soelden E' LA DODICESIMA DOPPIETTA DELLA… - Eurosport_IT : MARTA BASSINO FAVOLOSA! ?? É sua la prima vittoria stagionale nella Coppa del Mondo! ?? #EurosportSCI | #FISAlpine… - cortina2021 : RT @Fisiofficial: SPLENDIDE!! @BassinoMarta E @FedeBrignone PRIMA E SECONDA NEL GIGANTE DI #Soelden E' LA DODICESIMA DOPPIETTA DELLA STORI… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: ???&??? Sölden ?? Mettetevi comodi: la stagione della Coppa del Mondo inizia con la doppietta italiana firmata Bassino-Brig… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

“Juventus-Napoli? Ho rosicato per non essere partito. La Juventus in questo momento è in costruzione. Potevamo giocarcela all’Allianz Stadium. Sono incazzato con chi non ci h ...Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.