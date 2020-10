Sampdoria, Augello: «Bellissimo fare un assist a Quagliarella» (Di sabato 17 ottobre 2020) Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, commenta la vittoria sulla Lazio maturata grazie a un suo assist e gol Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, commenta la vittoria sulla Lazio. Ottima prestazione del terzino che mette a segno un assist per Fabio Quagliarella e un gol. PARTITA – «È stata una serata particolare, vincere così con la Lazio non è una cosa da tutti i giorni e noi siamo stati bravi. fare l’assist è stato Bellissimo, ci tenevo a farne uno a Quagliarella e ci sono riuscito». DEDICA – «È arrivato il gol e ovviamente è stato ancora più bello. La dedica speciale è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tommaso, terzino della, commenta la vittoria sulla Lazio maturata grazie a un suoe gol Tommaso, terzino della, commenta la vittoria sulla Lazio. Ottima prestazione del terzino che mette a segno unper Fabioe un gol. PARTITA – «È stata una serata particolare, vincere così con la Lazio non è una cosa da tutti i giorni e noi siamo stati bravi.l’è stato, ci tenevo a farne uno ae ci sono riuscito». DEDICA – «È arrivato il gol e ovviamente è stato ancora più bello. La dedica speciale è ...

