Samp-Lazio 3-0: Ranieri senza pietà, Inzaghi alla seconda sconfitta in campionato (Di sabato 17 ottobre 2020) 48'st Finisce così. Samp vittoriosa46'st Reina in panchina chiama Quagliarella:"Dì di non fare queste cose", in maniera più colorita. Dito puntato sulla... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020) 48'st Finisce così.vittoriosa46'st Reina in panchina chiama Quagliarella:"Dì di non fare queste cose", in maniera più colorita. Dito puntato sulla...

FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - Mike_Lvl : RT @Footballogue: [#SerieA????] SAMPDORIA 3-0 LAZIO ? FIN DU MATCH ! ?? Quagliarella ?? Augello ?? Damsgaard La Samp écrase la Lazio. #… - tizianacairati : Festa Samp contro la Lazio: 3-0. Per Augello assist e primo gol in A @gazzetta - canadien_trx : RT @Footballogue: [#SerieA????] SAMPDORIA 3-0 LAZIO ? FIN DU MATCH ! ?? Quagliarella ?? Augello ?? Damsgaard La Samp écrase la Lazio. #… - EyraudDemission : RT @Footballogue: [#SerieA????] SAMPDORIA 3-0 LAZIO ? FIN DU MATCH ! ?? Quagliarella ?? Augello ?? Damsgaard La Samp écrase la Lazio. #… -