Una giornata particolarmente significativa quella di ieri, 16 ottobre 2020, per la Cittá di Colleferro che, rappresentata dal consigliere comunale Emanuele Girolami, ha presenziato, a Roma, alla toccante cerimonia di inaugurazione del giardino antistante il teatro "Ambra Jovinelli" nel quartiere Esqulino. Lo spazio verde è stato intitolato alla memoria del giovane Willy. All' evento ha preso parte la famiglia del giovane, l' Amministrazione comunale di Paliano, l' Ambasciatore della comunità capoverdiana e il Presidente del I Municipio di Roma Capitale. Willy è parte della storia di Colleferro e vive nel cuore della sua gente.

Ultime Notizie dalla rete : Roma intitolato Roma, intitolato un giardino a Willy Il Corriere della Città Tutta Italia ricorda Willy: manifestazioni a 40 giorni dalla tragedia

Mentre martedì 20 ottobre, l'università degli studi internazionali di Roma, conferirà una borsa di studio intitolata al ragazzo destinata a uno studente di origini capoverdiane. Domenica 25 ottobre ...

