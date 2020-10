Roma, beccato a spacciare droga per 3 volte in una settimana: in manette pusher ‘testardo’ (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 29enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma con la custodia cautelare in carcere, emessa dalla IV Sezione Penale del Tribunale di Roma. Il provvedimento scaturisce dalle segnalazioni dei Carabinieri che, in meno di una settimana, tra l’8 e il 14 ottobre, lo hanno arrestato per ben tre volte perché sorpreso a spacciare in zona Quarticciolo. In particolare, la notte dell’8 ottobre, il pusher è stato bloccato subito dopo aver ceduto alcune dosi di cocaina a due acquirenti in via Castellaneta. I Carabinieri hanno notato che il 29enne ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della StazioneTor Tre Teste hanno arrestato un 29enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune dicon la custodia cautelare in carcere, emessa dalla IV Sezione Penale del Tribunale di. Il provvedimento scaturisce dalle segnalazioni dei Carabinieri che, in meno di una, tra l’8 e il 14 ottobre, lo hanno arrestato per ben treperché sorpreso ain zona Quarticciolo. In particolare, la notte dell’8 ottobre, ilè stato bloccato subito dopo aver ceduto alcune dosi di cocaina a due acquirenti in via Castellaneta. I Carabinieri hanno notato che il 29enne ha ...

