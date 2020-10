“Rientra nella Casa”. GF Vip, bomba in arrivo: un ritorno a dir poco inaspettato (Di sabato 17 ottobre 2020) Il ‘Grande Fratello Vip’ sta riscuotendo sempre più successo. L’ultima puntata ha vissuto anche momenti di grande emozione, con Adua Del Vesco che si è soffermata sulla violenza subita all’età di 12 anni. Ma adesso ecco venir fuori una voce clamorosa sul reality show di Alfonso Signorini. Infatti, sarebbe sempre più vicino il rientro nella casa più spiata d’Italia di un’ex gieffina. Parliamo di Giulia Salemi, che potrebbe dunque concorrere per la seconda volta nel programma Mediaset. Ricordiamo che nella sua precedente esperienza al ‘GF Vip’ fu protagonista dell’inizio di una storia d’amore con Francesco Monte, che poi terminò successivamente. C’è anche un suo messaggio social postato nei giorni scorsi ad aver aumentato le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Il ‘Grande Fratello Vip’ sta riscuotendo sempre più successo. L’ultima puntata ha vissuto anche momenti di grande emozione, con Adua Del Vesco che si è soffermata sulla violenza subita all’età di 12 anni. Ma adesso ecco venir fuori una voce clamorosa sul reality show di Alfonso Signorini. Infatti, sarebbe sempre più vicino il rientrocasa più spiata d’Italia di un’ex gieffina. Parliamo di Giulia Salemi, che potrebbe dunque concorrere per la seconda volta nel programma Mediaset. Ricordiamo chesua precedente esperienza al ‘GF Vip’ fu protagonista dell’inizio di una storia d’amore con Francesco Monte, che poi terminò successivamente. C’è anche un suo messaggio social postato nei giorni scorsi ad aver aumentato le ...

merlo_grazie : da ISTAT ( - Giuseppe_578 : RT @Capissima: Andate oltre i pregiudizi il motivo per Cui rientra Giulia Salemi al gf è chiaro, fare un percorso senza zavorre, nella sua… - Capissima : Andate oltre i pregiudizi il motivo per Cui rientra Giulia Salemi al gf è chiaro, fare un percorso senza zavorre, n… - Scherma_Bresso : RT @CRLFIS: Precisazioni in merito alla sospensione dell’attività degli sport di contatto: A seguito della pubblicazione dell’ordinanza n.… - usatoscherma : RT @CRLFIS: Precisazioni in merito alla sospensione dell’attività degli sport di contatto: A seguito della pubblicazione dell’ordinanza n.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rientra nella Lidl amplia la sua presenza a Roma con la nuova apertura in via Tuscolana Fortune Italia