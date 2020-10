Parte la Huawei Week: una Settimana di Offerte Pazzesche! (Di sabato 17 ottobre 2020) Parte una Settimana piena di sconti sull’e-commerce di Huawei: spedizioni gratuite e tante Offerte su moltissimi dispositivi come per esempio lo smartwatch Huawei Watch GT 2e a 99 euro Huawei, azienda leader nel settore tecnologico, ha da poco lanciato una serie di Offerte e promozioni che rimarranno attive 21 Ottobre sullo store online ufficiale. Tra le innumerevoli Offerte vantaggiose vi segnaliamo lo smartwatch Huawei Watch GT 2e. È disponibile nelle diverse colorazioni Lava Red e Mini Green al prezzo di 99 euro. Il prodotto è stato pensato e sviluppato per i clienti che vogliono restare in forma e tenere sotto controllo i propri parametri fisici. Infatti lo smartwatch è provvisto di Sensore ... Leggi su tuttotek (Di sabato 17 ottobre 2020)unapiena di sconti sull’e-commerce di: spedizioni gratuite e tantesu moltissimi dispositivi come per esempio lo smartwatchWatch GT 2e a 99 euro, azienda leader nel settore tecnologico, ha da poco lanciato una serie die promozioni che rimarranno attive 21 Ottobre sullo store online ufficiale. Tra le innumerevolivantaggiose vi segnaliamo lo smartwatchWatch GT 2e. È disponibile nelle diverse colorazioni Lava Red e Mini Green al prezzo di 99 euro. Il prodotto è stato pensato e sviluppato per i clienti che vogliono restare in forma e tenere sotto controllo i propri parametri fisici. Infatti lo smartwatch è provvisto di Sensore ...

adolfo70367803 : @SalamidaFabio 3) Capitolo a parte per i modelli Huawei: è possibile utilizzare Immuni sui modelli usciti prima del… - infoitscienza : Parte la Huawei Week: tante ottime offerte sullo store online ufficiale - TuttoAndroid : Parte la Huawei Week: tante ottime offerte sullo store online ufficiale - sideralislotus : RT @_DAGOSPIA_: HUAWEI STA TRATTANDO PER CEDERE PARTE DELLE ATTIVITA' LEGATE A HONOR, BRAND CON CUI REALIZZA... - _DAGOSPIA_ : HUAWEI STA TRATTANDO PER CEDERE PARTE DELLE ATTIVITA' LEGATE A HONOR, BRAND CON CUI REALIZZA...… -