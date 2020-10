OA_Sport : MotoGP, Jack Miller: “Il freddo rende difficile la gestione delle gomme” - giroveloce : Jack, grande campione, guardami negli occhi e dimmi che hai un'altra gommina. #motogp #q2 - Swinxy : #MotoGP Pasan a Q2 Danilo Petrucci y Jack Miller Resto parrilla: 13 Dovizioso 14 Binder 15 Lecuona 16 Zarco 17 Bag… - Ilarya94 : Che peccato per Jack! #MotoGP #FrenchGP - Starmarsy : PORCO DUE CHE SFIGA JACK #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Jack

Corse di Moto

Jack Miller è soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Aragon, decimo atto della MotoGP 2020. L’australiano di casa Ducati ha completato la sessione al quinto posto con 337 millesimi ...Sport - The pain is clear, but nothing can wipe the smile off @FabioQ20 's face! #AragonGP pic.twitter.com/kYIrIfL3e0 - MotoGP™, @MotoGP, October 17, 2020. Morbido partirà in seconda fila con la ...