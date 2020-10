Lockdown, parla Conte: “Dobbiamo evitarlo, useremo un’altra strategia” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Premier Conte parla del Lockdown Il Premier Giuseppe Conte, nel corso del Festival di Limes ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente sulla possibilità … L'articolo Lockdown, parla Conte: “Dobbiamo evitarlo, useremo un’altra strategia” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 ottobre 2020) Il PremierdelIl Premier Giuseppe, nel corso del Festival di Limes ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente sulla possibilità … L'articolo: “Dobbiamoun’altra strategia” proviene da ForzAzzurri.net.

