Joe Bastianich non si nasconde più e confessa: “Sono un egoista, ho abbandonato i miei figli” (Di sabato 17 ottobre 2020) Giudice di Masterchef e musicista di successo, Joe Bastianich è uno dei personaggi più poliedrici della televisione internazionale. Ultimamente si è raccontato in una intervista molto intima al settimanale Diva e Donna, dove ha rivelato di aver commesso degli errori. A tu per tu con Joe Bastianich Joe Bastianich attualmente è uno dei giudici di Italia’s got Talent insieme a Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Nel frattempo, però, ha concesso una lunga intervista a Diva e Donna dove ha raccontato molto del suo privato. Alla domanda sulla sua famiglia, se ci fosse qualcosa che i figli gli hanno recriminato, Joe ha risposto: “Fare la vita che faccio io è da egoisti. So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli con le mie scelte e mi dispiace ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 ottobre 2020) Giudice di Masterchef e musicista di successo, Joeè uno dei personaggi più poliedrici della televisione internazionale. Ultimamente si è raccontato in una intervista molto intima al settimanale Diva e Donna, dove ha rivelato di aver commesso degli errori. A tu per tu con JoeJoeattualmente è uno dei giudici di Italia’s got Talent insieme a Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Nel frattempo, però, ha concesso una lunga intervista a Diva e Donna dove ha raccontato molto del suo privato. Alla domanda sulla sua famiglia, se ci fosse qualcosa che i figli gli hanno recriminato, Joe ha risposto: “Fare la vita che faccio io è da egoisti. So di aver fatto soffrire mia moglie e ifigli con le mie scelte e mi dispiace ...

QuotidianPost : Joe Bastianich: “Ho chiuso tutti i ristoranti” - FilmNewsItaly : Joe Bastianich parla di “Le regole per il successo – Il metodo Joe Bastianich” - zazoomblog : Joe Bastianich disperato: “Abbiamo chiuso siamo in ginocchio” - #Bastianich #disperato: #“Abbiamo… - ljttlewolf : ma è Joe Bastianich - CheCucino_it : New post: Joe Bastianich, post Covid: ‘Ho tutti i ristoranti chiusi, sono in ginocchio’ -