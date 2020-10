Giro d’Italia 2020: Wilco Kelderman diventa il favorito n.1. Grande regolarista in salita, vantaggio importante su Nibali (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il responso dell’odierna cronometro del Prosecco, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020 che da Conegliano portava a Valdobbiadene per un totale di trentaquattro chilometri, il neerlandese Wilco Kelderman ha dinnanzi a sé l’opportunità di svoltare la sua carriera. Il corridore della Sunweb, che ha perso appena 16″ dalla maglia rosa Joao Almeida, si trova ad appena 56″ dalla testa della classifica generale. Tutti gli altri corridori che ambiscono al successo finale, invece, hanno un distacco superiore ai due minuti e mezzo nei confronti del lusitano. Kelderman è un corridore ormai esperto che vanta diverse top-10 nei grandi giri. Da U23 era considerato un predestinato: vinceva in salita, a cronometro e anche in volate ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il responso dell’odierna cronometro del Prosecco, quattordicesima tappa deld’Italiache da Conegliano portava a Valdobbiadene per un totale di trentaquattro chilometri, il neerlandeseha dinnanzi a sé l’opportunità di svoltare la sua carriera. Il corridore della Sunweb, che ha perso appena 16″ dalla maglia rosa Joao Almeida, si trova ad appena 56″ dalla testa della classifica generale. Tutti gli altri corridori che ambiscono al successo finale, invece, hanno un distacco superiore ai due minuti e mezzo nei confronti del lusitano.è un corridore ormai esperto che vanta diverse top-10 nei grandi giri. Da U23 era considerato un predestinato: vinceva in, a cronometro e anche in volate ...

