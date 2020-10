Giro d’Italia 2020, le pagelle della quattordicesima tappa: Ganna ancora una volta favoloso, delusione Nibali (Di sabato 17 ottobre 2020) Filippo Ganna dà nuovamente spettacolo sulle strade del Giro d’Italia 2020 e conquista anche la quattordicesima tappa, la cronometro del Prosecco. Per il Bel Paese, però, è stata una giornata in chiaroscuro. Vincenzo Nibali, infatti, ha decisamente deluso nella prova contro il tempo veneta e ha subito un passivo, da rivali come Almeida e Kelderman, decisamente importante. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti della giornata odierna con le nostre pagelle. LE pagelle della quattordicesima tappa DEL Giro D’ITALIA 2020 FILIPPO Ganna (TEAM INEOS) VOTO 10: Non ci sono più aggettivi per il ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Filippodà nuovamente spettacolo sulle strade deld’Italiae conquista anche la, la cronometro del Prosecco. Per il Bel Paese, però, è stata una giornata in chiaroscuro. Vincenzo, infatti, ha decisamente deluso nella prova contro il tempo veneta e ha subito un passivo, da rivali come Almeida e Kelderman, decisamente importante. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonistigiornata odierna con le nostre. LEDELD’ITALIAFILIPPO(TEAM INEOS) VOTO 10: Non ci sono più aggettivi per il ...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - giroditalia : Stage 1?4? Conegliano | Giro d'Italia 2020 ?? Maglia Rosa @EnelGroupIT: @JooAlmeida98???? ?? Maglia Ciclamino… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine… - giroditalia : Stage 13 | Tappa 13 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT Classifications… - Gazzetta_it : #Ganna un razzo, #Almeida fenomeno. Ma in montagna mai dare per vinto #Nibali -