Giletti: “Io dopo Raggi? ci vuole poco a fare meglio” (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – “Non parlo da candidato, ma provo angoscia a vedere Roma ridotta così. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho bisogno di pensarci duemila volte”. Massimo Giletti non si nasconde più. È lui il candidato sindaco del centrodestra a Roma? Non si lancia ma non smentisce. Chissà se è stato proprio Matteo Salvini a chiedergli di correre per il Campidoglio. “Me l’ha chiesto sua santità- scherza lui mentre s’infila nell’auto blu che lo porta via dopo aver moderato un dibattito alle Officine Farneto- per migliorare Roma c’è bisogno di un santo…”. Leggi su dire (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – “Non parlo da candidato, ma provo angoscia a vedere Roma ridotta così. Credo sia giusto che chi fa parte di una città, di una comunità voglia impegnarsi. Quando deciderò, lo dirò. Ma ho bisogno di pensarci duemila volte”. Massimo Giletti non si nasconde più. È lui il candidato sindaco del centrodestra a Roma? Non si lancia ma non smentisce. Chissà se è stato proprio Matteo Salvini a chiedergli di correre per il Campidoglio. “Me l’ha chiesto sua santità- scherza lui mentre s’infila nell’auto blu che lo porta via dopo aver moderato un dibattito alle Officine Farneto- per migliorare Roma c’è bisogno di un santo…”.

