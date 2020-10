GF Vip, Covid: inquilini informati della seconda ondata, Morra in lacrime (Di sabato 17 ottobre 2020) Il coronavirus continua ad aggredire il Bel Paese. Il numero dei contagi, dei ricoveri e delle entrate dei pazienti in terapia intensiva non smette di crescere. Nella giornata odierna, gli autori del Grande Fratello Vip hanno informato gli inquilini della Casa più spiata d’Italia della situazione esterna. A catturare il momento è stato il portale … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 17 ottobre 2020) Il coronavirus continua ad aggredire il Bel Paese. Il numero dei contagi, dei ricoveri e delle entrate dei pazienti in terapia intensiva non smette di crescere. Nella giornata odierna, gli autori del Grande Fratello Vip hanno informato gliCasa più spiata d’Italiasituazione esterna. A catturare il momento è stato il portale … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Il coronavirus continua ad aggredire il Bel Paese. Il numero dei contagi, dei ricoveri e delle entrate dei pazienti in terapia intensiva non smette di crescere. Nella giornata odierna, gli autori del ...

CORONAVIRUS: FABRIZIO CORONA POSITIVO e con SINTOMI GRAVI. Ecco le ULTIME NOTIZIE

Fabrizio Corona è risultato positivo al COVID, con sintomi abbastanza forti. Fabrizio Corona è positivo al coronavirus: lo ha dichiarato nella sua pagina Instagram, spiegando ch ...

