Formazioni ufficiali Sampdoria-Lazio: Serie A 2020/2021 (Di sabato 17 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di Sampdoria-Lazio, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A Marassi arrivano i biancocelesti rimaneggiati viste le tante assenze tra cui spicca la squalifica di Ciro Immobile: i ragazzi di Claudio Ranieri vengono dalla bella vittoria di Firenze e vorranno proseguire nell’ottimo momento. Fischio d’inizio fissato per le ore 18:00: ecco le scelte dei due allenatori. Sampdoria: in attesa Lazio: in attesa Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ledi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. A Marassi arrivano i biancocelesti rimaneggiati viste le tante assenze tra cui spicca la squalifica di Ciro Immobile: i ragazzi di Claudio Ranieri vengono dalla bella vittoria di Firenze e vorranno proseguire nell’ottimo momento. Fischio d’inizio fissato per le ore 18:00: ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa

Fantacalciok : Serie A, Sampdoria – Lazio: le formazioni ufficiali del match - Calciodiretta24 : Serie A, Sampdoria – Lazio: le formazioni ufficiali del match - infoitinterno : Serie A – Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta: c’è Bakayoko, torna Ilicic - infobetting : Reims-Lorient (sabato, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici - TuttoPisa : Terza giornata del campionato di Serie B, si torna in campo dopo la sosta ed il Pisa va a far visita alla Salernita… -