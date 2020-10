Federica Panicucci ricorda il padre in lacrime | ' Il mio libro è dedicato a lui'

(Di sabato 17 ottobre 2020) Momenti di commozione pera 'Verissimo' durante l'intervista per lanciare il suo, 'Il coraggio di essere felice' , in uscita il 20 ottobre. A far emozionare la conduttrice ...

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr,… - Giusy05033470 : RT @infoitcultura: Federica Panicucci presenta il suo nuovo libro: 'Ilcoraggio di essere felice' - fede_panicucci : RT @infoitcultura: Federica Panicucci: un nuovo traguardo. Presenta il suo nuovo libro - fede_panicucci : RT @infoitcultura: Federica Panicucci presenta il suo nuovo libro: 'Ilcoraggio di essere felice' - fede_panicucci : RT @infoitcultura: Federica Panicucci svela i suoi “piccoli segreti di felicità” -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Ma di sicuro l’avanzare degli anni non l’ha fermata: non ha mai smesso di apparire in televisione, come ospite o come conduttrice stessa, mostrandosi sempre con un grande sorriso. LEGGI ANCHE -> Feder ...Verissimo anticipazioni sabato 17 ottobre 2020, ospite nello studio di Silvia Toffanin Eva Grimaldi e tanti altri. Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento ...