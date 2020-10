Demet Ozdemir finalmente a “Verissimo”. Chi altro ci sarà? (Di sabato 17 ottobre 2020) Sabato scorso abbiamo passato il pomeriggio in compagnia di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” e di Can Yaman – Can Divit a “Verissimo” su Canale 5. Oggi invece, dopo l’amatissima soap turca, nello studio di Silvia Toffanin ci sarà Demet Ozdemir, che per chi ancora non lo sapesse, è la vera protagonista della storia; l’ “erkenci kus” del titolo in turco e la “daydreamer” (sognatrice) del titolo italiano. Demet Ozdemir: il promo https://www.instagram.com/p/CGaIndBnprf/ L’illustre ospite è presentata nel modo più appropriato nel promo della trasmissione: “un volto amato in tutto il mondo”; “un talento internazionale”; “l’attrice protagonista di una storia d’amore che sta facendo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 17 ottobre 2020) Sabato scorso abbiamo passato il pomeriggio in compagnia di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” e di Can Yaman – Can Divit a “Verissimo” su Canale 5. Oggi invece, dopo l’amatissima soap turca, nello studio di Silvia Toffanin ci sarà, che per chi ancora non lo sapesse, è la vera protagonista della storia; l’ “erkenci kus” del titolo in turco e la “daydreamer” (sognatrice) del titolo italiano.: il promo https://www.instagram.com/p/CGaIndBnprf/ L’illustre ospite è presentata nel modo più appropriato nel promo della trasmissione: “un volto amato in tutto il mondo”; “un talento internazionale”; “l’attrice protagonista di una storia d’amore che sta facendo ...

team_world : DOMANI andrà in onda l'intervista di Demet Özdemir - Sanem in #DayDreamer - a Verissimo. ? Scopri come seguire… - MediasetPlay : Direttamente da DayDreamer... sabato, per la prima volta a #Verissimo, l’attesissima attrice @dmtzdmr ?? Scopri di… - AnalynBrown : RT @CIAfra73: Manca poco alla prima intervista italiana di #DemetÖzdemir a #Verissimo. In passato una partecipazione a #TheVoice of Turkey,… - alexmarques1978 : RT @CIAfra73: Manca poco alla prima intervista italiana di #DemetÖzdemir a #Verissimo. In passato una partecipazione a #TheVoice of Turkey,… - HJugiy : RT @CIAfra73: Manca poco alla prima intervista italiana di #DemetÖzdemir a #Verissimo. In passato una partecipazione a #TheVoice of Turkey,… -