Covid, si valuta stop a palestre e piscine (ma parrucchieri aperti). Conte parlerà domani (Di sabato 17 ottobre 2020) Sport, ristoranti, scuole e smart working. Di questo si sta parlando al vertice in corso nella sede della Protezione Civile. Partecipano il capo del Dipartimento Angelo Borrelli, il Commissario... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 ottobre 2020) Sport, ristoranti, scuole e smart working. Di questo si sta parlando al vertice in corso nella sede della Protezione Civile. Partecipano il capo del Dipartimento Angelo Borrelli, il Commissario...

Agenzia_Ansa : Verso il nuovo #dpcm: 'Nessuna chiusura per i #parrucchieri, si valuta per #palestre'. Le misure allo studio… - fedram67 : RT @Agenzia_Ansa: Verso il nuovo #dpcm: 'Nessuna chiusura per i #parrucchieri, si valuta per #palestre'. Le misure allo studio #Covid #ANS… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Verso il nuovo #dpcm: 'Nessuna chiusura per i #parrucchieri, si valuta per #palestre'. Le misure allo studio #Covid #ANS… - immediatonet : #Covid, “nessuna chiusura per i #parrucchieri, si valuta per #palestre”. Tra domani e lunedì arriva il nuovo dpcm - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Verso il nuovo #dpcm: 'Nessuna chiusura per i #parrucchieri, si valuta per #palestre'. Le misure allo studio #Covid #ANS… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid valuta Covid, governo valuta decreto su misure Adnkronos Remdesivir funziona contro covid? Dubbi su bocciatura Oms

I risultati sull'efficacia dell'antivirale remdesivir nel trattamento di Covid-19, emersi dallo studio Solidarity dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), "sono stati resi noti prima della lor ...

Cts si riunisce alle17: si punta alla chiusura di attività non essenziali

Preoccupa l'incremento dei contagi in Italia: alle 17 di sabato 17 ottobre si riunisce il Cts. Si punta alla chiusura di attività non essenziali.

I risultati sull'efficacia dell'antivirale remdesivir nel trattamento di Covid-19, emersi dallo studio Solidarity dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), "sono stati resi noti prima della lor ...Preoccupa l'incremento dei contagi in Italia: alle 17 di sabato 17 ottobre si riunisce il Cts. Si punta alla chiusura di attività non essenziali.