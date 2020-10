Covid, la quarantena di Federica Pellegrini: «Stanotte ​mi sembrava che mi stessero trapanando la testa» (Di sabato 17 ottobre 2020) Federica Pellegrini positiva al Covid. «Terzo giorno di quarantena, notte così così, con 37.7 di febbre, mi sembrava che mi stessero trapanando la testa. Mi sono svegliata che ero tutta sudata, ho presso la tachipirina e dopo essermi cambiata mi sono rimessa a letto. Adesso va molto meglio, sia di testa che di gola che di tosse, mi sono appena misurata la temperatura, è scesa a 36.2. Molto bene». Con una storia su Instagram, e direttamente dal proprio letto assieme ai suoi due cani, Federica Pellegrini fa il punto della sua situazione sanitaria dopo la positività al Covid-19. «Anche a livello di dolori mi sembra che vada molto molto meglio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 17 ottobre 2020)positiva al. «Terzo giorno di, notte così così, con 37.7 di febbre, miche mila. Mi sono svegliata che ero tutta sudata, ho presso la tachipirina e dopo essermi cambiata mi sono rimessa a letto. Adesso va molto meglio, sia diche di gola che di tosse, mi sono appena misurata la temperatura, è scesa a 36.2. Molto bene». Con una storia su Instagram, e direttamente dal proprio letto assieme ai suoi due cani,fa il punto della sua situazione sanitaria dopo la positività al-19. «Anche a livello di dolori mi sembra che vada molto molto meglio ...

