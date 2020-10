(Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA, 17 OTT -usate per nascondere la droga o, smontando il ferretto da stringere al naso, per aprire le. L'è partito dall'ed è passato al ministero dell'Interno ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, allarme della @CaritasItaliana: aumentano i nuovi poveri, sono il 45%. Italiani e famiglie con minori… - Agenzia_Ansa : #Covid: allarme Interpol, ferretti mascherine aprono manette Circolare a tutte le questure d'Italia. #ANSA - repubblica : Oggi su Rep: ?? Allarme Covid alla Camera, positivi tre capigruppo. Ed ora è scontro sul voto a distanza [di EMANUEL… - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: allarme Interpol, ferretti mascherine aprono manette Circolare a tutte le questure d'Italia. #ANSA - cicciopuz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: allarme Interpol, ferretti mascherine aprono manette Circolare a tutte le questure d'Italia. #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

Adnkronos

Avevamo lanciato l'allarme 20 giorni fa che i protocolli dovevano essere ... Ho visto decisioni, soprattutto in Lombardia sullo sport che non ci vedono d'accordo. Il Covid non si prende durante lo ...A lanciare l’ allarme è il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. “Sono prioritarie misure efficaci anti Covid e con una economia già in ginocchio va assolutamente evitato un secondo lockdown – ...