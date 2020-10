Covid-19: tre casi nel Torino, uno nel gruppo squadra di Parma e Crotone (Di sabato 17 ottobre 2020) Altri 5 casi di Covid-19 nella Serie A: un giocatore e due componenti dello staff del Torino, un elemento del gruppo squadra a Parma e Dragus del Crotone Torna prepotentemente l’incubo del Covid-19 in Serie A. Nella mattinata odierna sono stati comunicati nuovi casi di contagio a Torino, Crotone e Parma. Granata nella bolla Un calciatore e due componenti dello staff di Marco Giampaolo sono risultati positivi al Covid-19. La nota del club: “Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un ... Leggi su zon (Di sabato 17 ottobre 2020) Altri 5di-19 nella Serie A: un giocatore e due componenti dello staff del, un elemento dele Dragus delTorna prepotentemente l’incubo del-19 in Serie A. Nella mattinata odierna sono stati comunicati nuovidi contagio a. Granata nella bolla Un calciatore e due componenti dello staff di Marco Giampaolo sono risultati positivi al-19. La nota del club: “IlFootball Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del-19 sono stati riscontrati tredi positività: un ...

