Coronavirus | focolaio in casa di riposo a Sambuca di Sicilia | 4 morti | via a trasferimento ospiti in Ospedale

(Di domenica 18 ottobre 2020) L’Asp di Agrigento ha disposto ildeglidelladidididove è scoppiato uncon 44 persone positive al(30 anziani e 14 operatori) e 4 vittime. I primi 11 ricoverati, le cui condizioni sono più serie, saranno trasferiti nella notte in; altri 8 nella mattinata di domenica., dichiarata zona rossa dal presidente della Regione, dalle 14 di oggi è presidiata dalle forze dell’ordine che controllano le vie d’accesso al paese. A sollecitare l’evacuazione immediata della struttura era stato nel pomeriggio il sindaco Leo Ciaccio, con un appello rivolto al presidente della Regione Nello Musumeci ...

