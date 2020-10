Basket, Serie A1 2020/2021, Cremona-Varese 80-67: cronaca e tabellino (Di sabato 17 ottobre 2020) La quarta giornata della Serie A 1 2020/2021 ha offerto il derby lombardo tra Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese, disputatosi al PalaRadi e conquistato dalla compagine cremonese per 80-67. Un superlativo Hommes ha guidato al successo i suoi, siglando la bellezza di 17 punti complessivi e garantendo un apporto agonistico straordinario alla propria compagine. Le gesta offensive degli omonimi Williams hanno peraltro garantito a Cremona la certezza di un successo importante, vanificando gli sforzi apprezzabili del duo avversario formato da Strautins e Scola (42 punti totali). VANOLI Cremona – OPENJOBMETIS Varese 80-67 (26-18; 21-15; 15-16; 18-18) Cremona: Hommes 17, T. Williams 17, Mian 15, R. Williams 14, Poeta 7, Lee 5, Palmi ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) La quarta giornata dellaA 1ha offerto il derby lombardo tra Vanolie Openjobmetis, disputatosi al PalaRadi e conquistato dalla compagine cremonese per 80-67. Un superlativo Hommes ha guidato al successo i suoi, siglando la bellezza di 17 punti complessivi e garantendo un apporto agonistico straordinario alla propria compagine. Le gesta offensive degli omonimi Williams hanno peraltro garantito ala certezza di un successo importante, vanificando gli sforzi apprezzabili del duo avversario formato da Strautins e Scola (42 punti totali). VANOLI– OPENJOBMETIS80-67 (26-18; 21-15; 15-16; 18-18): Hommes 17, T. Williams 17, Mian 15, R. Williams 14, Poeta 7, Lee 5, Palmi ...

A2 Femminile - Il CUS non trova la rimonta: passa la Cestistica Spezzina

In un PalaCus deserto e a porte chiuse, il CUS Cagliari si deve arrendere contro la Cestistica Spezzina. Nella terza giornata del campionato di Serie A2, le ragazze di coach Xaxa cedono 57-41 contro..

