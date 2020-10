XF2020, secondo bootcamp: Roccuzzo e Blue Phelix (Di venerdì 16 ottobre 2020) XF2020 mette in mostra dei talenti di primissimo livello: il secondo bootcamp ha selezionato i gruppi e gli artisti maschili sotto i ventiquattro anni. Ecco due dei favoriti, il gentile Roccuzzo e l’elegante Blue Phelix. XF2020: finisce il secondo bootcamp Le scelte di Manuel Agnelli caricano XF2020 di talento, selezionato con cura dalle mani di un interprete di primo livello. I Little Pieces Of Marmalade esplodono di rock, i Melancholia devastano di emozioni, i Manitoba sfoderano classe smisurata. Per non parlare dei delicati Yellow Monday e dei vivaci Blue Wit: una squadra splendida e completa, che darà filo da torcere agli avversari. Ma ancora più difficoltoso è stato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020)mette in mostra dei talenti di primissimo livello: ilha selezionato i gruppi e gli artisti maschili sotto i ventiquattro anni. Ecco due dei favoriti, il gentilee l’elegante: finisce ilLe scelte di Manuel Agnelli caricanodi talento, selezionato con cura dalle mani di un interprete di primo livello. I Little Pieces Of Marmalade esplodono di rock, i Melancholia devastano di emozioni, i Manitoba sfoderano classe smisurata. Per non parlare dei delicati Yellow Monday e dei vivaciWit: una squadra splendida e completa, che darà filo da torcere agli avversari. Ma ancora più difficoltoso è stato ...

wantoflyaway : RT @ciaosonoiole: a conti fatti, la squadra più forte secondo me è quella delle under donne! @Machete_Mnlt #XF2020 - wantoflyaway : RT @codiii__: Avevo scelto Enrico come il concorrente da tifare durante i live perché secondo me era il più bravo di tutti...lol #XF2020 - codiii__ : Avevo scelto Enrico come il concorrente da tifare durante i live perché secondo me era il più bravo di tutti...lol #XF2020 - ciaosonoiole : a conti fatti, la squadra più forte secondo me è quella delle under donne! @Machete_Mnlt #XF2020 - inutile_canzone : RT @amorsisulcuore: Secondo me vinceranno i Melancholia. Sono troppo avanti, troppo bravi, troppo talentosi e spaccano sul palco. #XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : XF2020 secondo X Factor, i Little Pieces of Marmelade "spaccano" con il loro inedito Digital cramps Sky Tg24 X Factor 2020: il meglio dei Bootcamp di Emma (Under Uomini) e Manuel (Gruppi)

Rivediamo il meglio della seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2020, in onda su Sky Uno il 15 ottobre e su TV8 il 16 ottobre, che ha visto protagonisti Emma (Under Uomini) e Manuel (Gruppi). Gli W ...

X Factor 2020, l'energia dei Melancholia prende il sopravvento

Benedetta, frontwoman del gruppo, Filippo (chitarra) e Fabio (synth & drum machine) tornano sul palco di XF2020 e lo conquistano ... il turno con "Alone", loro secondo brano originale.

Rivediamo il meglio della seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2020, in onda su Sky Uno il 15 ottobre e su TV8 il 16 ottobre, che ha visto protagonisti Emma (Under Uomini) e Manuel (Gruppi). Gli W ...Benedetta, frontwoman del gruppo, Filippo (chitarra) e Fabio (synth & drum machine) tornano sul palco di XF2020 e lo conquistano ... il turno con "Alone", loro secondo brano originale.