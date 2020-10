X Factor, tutti i cantanti scelti al termine dei Bootcamp (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri sera si sono conclusi i Bootcamp di X Factor 2020, il tradizionale appuntamento del talent musicale targato Sky che precede la Last Call e le puntate Live. Nel corso dell’ultima puntata, è toccato a Manuel Agnelli ed Emma Marrone scegliere i cinque cantanti da portare alla prossima fase, seguendo così lo stesso percorso affrontato dai colleghi Hell Raton e Mika la scorsa settimana. Ecco dunque un riepilogo delle scelte compiute dai nuovi giudici dell’edizione di quest’anno, con le categorie assegnate a ciascuno di loro. Gli Under Uomini di Emma Iniziamo dai cinque Under Uomini selezionati da Emma Marrone nella serata di ieri. Ad esibirsi nella prossima puntata denominata Last Call saranno: Roccuzzo Blue Phelix Santi Leo Meconi Blind Nella lista dei cinque aspiranti artisti ci sono dunque anche ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ieri sera si sono conclusi idi X2020, il tradizionale appuntamento del talent musicale targato Sky che precede la Last Call e le puntate Live. Nel corso dell’ultima puntata, è toccato a Manuel Agnelli ed Emma Marrone scegliere i cinqueda portare alla prossima fase, seguendo così lo stesso percorso affrontato dai colleghi Hell Raton e Mika la scorsa settimana. Ecco dunque un riepilogo delle scelte compiute dai nuovi giudici dell’edizione di quest’anno, con le categorie assegnate a ciascuno di loro. Gli Under Uomini di Emma Iniziamo dai cinque Under Uomini selezionati da Emma Marrone nella serata di ieri. Ad esibirsi nella prossima puntata denominata Last Call saranno: Roccuzzo Blue Phelix Santi Leo Meconi Blind Nella lista dei cinque aspiranti artisti ci sono dunque anche ...

