World Food Programme e HuffPost insieme per l'obiettivo Zero Hunger (Di venerdì 16 ottobre 2020) Inizia oggi, in occasione del World Food Day, una collaborazione stabile tra il Comitato italiano per il World Food Programme e HuffPost Italia: uno spazio costantemente aggiornato sui temi dell’accesso al cibo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Nelle prossime settimane la testata diretta da Mattia Feltri ospiterà l’appuntamento settimanale DUEZero30, il digital debate sulla pagina https://www.facebook.com/WFPIT/ con giornalisti, diplomatici, economisti, politici, sociologi, personalità religiose, per approfondire in una prospettiva plurale i temi dello sviluppo, dell’economia e della sostenibilità - connessi al contrasto della fame nel mondo. Per il Comitato italiano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Inizia oggi, in occasione delDay, una collaborazione stabile tra il Comitato italiano per ilItalia: uno spazio costantemente aggiornato sui temi dell’accesso al cibo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Nelle prossime settimane la testata diretta da Mattia Feltri ospiterà l’appuntamento settimanale DUE30, il digital debate sulla pagina https://www.facebook.com/WFPIT/ con giornalisti, diplomatici, economisti, politici, sociologi, personalità religiose, per approfondire in una prospettiva plurale i temi dello sviluppo, dell’economia e della sostenibilità - connessi al contrasto della fame nel mondo. Per il Comitato italiano ...

