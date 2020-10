World Food Day 2020, FAO: “Oltre 2 miliardi di persone non hanno cibo sufficiente” (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso regolare a sufficiente cibo sano e nutriente. Negli ultimi 75 anni il mondo ha fatto grandi passi in avanti nella lotta contro la povertà, la fame e la malnutrizione e anche la produttività agricola e i sistemi alimentari hanno fatto molta strada. Ciononostante troppe persone sono ancora vulnerabili”. Questo l’allarme lanciato dalla Fao in occasione del “World Food Day 2020”. In tale scenario, aggravato ora dalla pandemia Covid-19 che minaccia di invertire importanti traguardi raggiunti nell’ambito della sicurezza alimentare, della nutrizione e dei mezzi di sussistenza, il tema della Giornata dell’alimentazione di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Oltre 2dinonaccesso regolare a sufficientesano e nutriente. Negli ultimi 75 anni il mondo ha fatto grandi passi in avanti nella lotta contro la povertà, la fame e la malnutrizione e anche la produttività agricola e i sistemi alimentarifatto molta strada. Ciononostante troppesono ancora vulnerabili”. Questo l’allarme lanciato dalla Fao in occasione del “Day”. In tale scenario, aggravato ora dalla pandemia Covid-19 che minaccia di invertire importanti traguardi raggiunti nell’ambito della sicurezza alimentare, della nutrizione e dei mezzi di sussistenza, il tema della Giornata dell’alimentazione di ...

virginiaraggi : Il Nobel per la pace al World Food Programme è motivo di orgoglio per l'Italia e per Roma, sede del polo agroalimen… - WRicciardi : Pochi sanno che il loro quartier generale è a Roma e da qui hanno sfamato il mondo e vinto il Premio Nobel, onorato… - Martina_Pluda : RT @LAVonlus: Nella Giornata Mondiale dell'Alimentazione #WORLDFOODDAY2020 il nostro appello con @Act4AnimalsEU in una lettera a membri @Eu… - MatteoPalmisani : RT @LAVonlus: Nella Giornata Mondiale dell'Alimentazione #WORLDFOODDAY2020 il nostro appello con @Act4AnimalsEU in una lettera a membri @Eu… - sadape54 : Il World Food Programme come unico argine alla devastazione post Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : World Food Nobel per la Pace al World Food Programme, l'impegno di Coopi Vita World Food Day 2020, FAO: “Oltre 2 miliardi di persone non hanno cibo sufficiente”

Ciononostante troppe persone sono ancora vulnerabili”. Questo l’allarme lanciato dalla Fao in occasione del “World Food Day 2020”. In tale scenario, aggravato ora dalla pandemia Covid-19 che minaccia ...

Il Laos cresce grazie alle donne con le Farmer Nutrition Schools

Il progetto Agriculture for Nutrition ha lanciato le Farmer Nutrition Schools, nuova iniziativa di formazione femminile in materia di agro-alimentazione.

Ciononostante troppe persone sono ancora vulnerabili”. Questo l’allarme lanciato dalla Fao in occasione del “World Food Day 2020”. In tale scenario, aggravato ora dalla pandemia Covid-19 che minaccia ...Il progetto Agriculture for Nutrition ha lanciato le Farmer Nutrition Schools, nuova iniziativa di formazione femminile in materia di agro-alimentazione.