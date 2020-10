Volete il morto sulla coscienza? Panico tra i deputati | la mail che fa tremare Montecitorio

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il coronavirus getta nella Camera deiDopo la positività di Mariastella Gelmini, Davide Crippa e di Conny Giordano, cresce la preoccupazione tra gli eletti. L'obiettivo è votare a distanza. Motivo, questo, per cui negli ultimi giorni circola una petizione che al momento conta più di 100 sottoscrizioni. Proprio qui, nello scambio ditra i colleghi, non sono mancate critiche ai vertici didi cui Roberto Fico è presidente. "La Camera siamo noi - si sfoga secondo quanto rileva l'Adnkronos la deputata del Gruppo Misto, Flora Frate -, e questa gestione dei lavori in maniera ideologica non mi sta piacendo per niente. Iniziamo a porre fortemente la questione, anche a discapito delle buone maniere. Questo ipotetico ...

Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Volete il morto sulla coscienza?'. Panico-#coronavirus tra i deputati che rivendicano il voto a distanza https://t.c… - Libero_official : 'Volete il morto sulla coscienza?'. Panico-#coronavirus tra i deputati che rivendicano il voto a distanza… - RdiMilano : RT @ImolaOggi: ??Covid, paura alla Camera: 'qui è un vero focolaio', 'volete un morto sulla coscienza?' (e questi dovrebbero 'salvare l'Ita… - nicola_vecchio : RT @ImolaOggi: ??Covid, paura alla Camera: 'qui è un vero focolaio', 'volete un morto sulla coscienza?' (e questi dovrebbero 'salvare l'Ita… - lana_carlotta : RT @ImolaOggi: ??Covid, paura alla Camera: 'qui è un vero focolaio', 'volete un morto sulla coscienza?' (e questi dovrebbero 'salvare l'Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Volete morto

Adnkronos

In Spagna sono 222 i morti in 24 ore, con 15 mila nuovi contagi ... “E’ in corso un confronto con la Commissione europea, non voglio intromettermi – dice cauto in conferenza stampa – tutti devono ...È stato due mesi in coma al Sant’Andrea, poi per tre mesi ricoverato in un centro di riabilitazione. Da poco più di un mese Lorenzo Simonetti ...