Valorant: ecco tutti i dettagli e le novità sull'Atto III

È in arrivo l'Atto III di Valorant sono in cantiere nuovi contenuti in vista dell'Episodio 1. Sono in arrivo numerose novità e migliorie allo sparatutto a squadre targato Riot Games Nell'Episodio 1 saranno tante le novità come Icebox, la nuova mappa, Skye, un nuovo Agente, Pass battaglia, Singolarità, il nuovo modello arma. E poi anche Deathmatch e modifiche alla modalità competitiva. Vediamo tutti i dettagli.

Valorant: vediamo tutti i dettagli sulle novità in arrivo sull'Atto III

Icebox

Il prossimo campo di battaglia è un sito di scavo segreto Kingdom nelle terre artiche. I due punti Spike protetti da neve e metallo richiedono un approccio orizzontale. Sfrutta bene le teleferiche e non ti vedranno neanche ...

È in arrivo l’Atto III di Valorant sono in cantiere nuovi contenuti in vista dell’Episodio 1. Sono in arrivo numerose novità e migliorie allo sparatutto a squadre targato Riot Games Nell’Episodio 1 ...

