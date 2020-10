Uomini e donne, Gianni Sperti furioso con Simone: “Sei proprio una me**a!” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa è accaduto al Uomini e donne nella puntata del 15 ottobre 2020? Cosa ha scatenato l’ira di Gianni Sperti che ha preso a male parole un cavaliere del Trono Over per difendere una dama? E cosa ha spinto Maria De Filippi a intervenire? Maria che reagisce così e Gianni Sperti così esplicito non li avevamo mai sentiti. Nella puntata di Uomini e donne andata in onda giovedìArticolo completo: Uomini e donne, Gianni Sperti furioso con Simone: “Sei proprio una me**a!” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cosa è accaduto alnella puntata del 15 ottobre 2020? Cosa ha scatenato l’ira diche ha preso a male parole un cavaliere del Trono Over per difendere una dama? E cosa ha spinto Maria De Filippi a intervenire? Maria che reagisce così ecosì esplicito non li avevamo mai sentiti. Nella puntata diandata in onda giovedìArticolo completo:con: “Seiuna me**a!” dal blog SoloDonna

Radio3tweet : #16ottobre 1943: oltre mille ebrei romani – uomini e donne di tutte le età – vengono catturati, casa per casa, da u… - Pontifex_it : La tenerezza è l’amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle or… - AngeloTofalo : Sono trascorsi 100 anni dalla nascita del V.Brig. dei @_Carabinieri_ Salvo D’Acquisto. Il suo sacrifico per salvare… - RobertoRenga : RT @romaebraica: Alle 5.15 del #16ottobre 1943, la deportazione degli ebrei di #Roma. Le SS catturarono casa per casa più di 1000 persone (… - SimonaSr29 : RT @shalomroma: Il #16ottobre 1943 alle 5.15 iniziarono le deportazioni degli ebrei di Roma. 1022 deportati, 427 uomini, 595 donne e 190 b… -