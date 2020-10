UNA VITA, anticipazioni 17 ottobre: la morte di Alfredo, la rivelazione di Felipe (Di venerdì 16 ottobre 2020) anticipazioni puntata 1064 di Una VITA di sabato 17 ottobre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 17 ottobre: niente perdono per FLO!Alfredo combatte con lo sconosciuto che è entrato in casa sua, ma parte un colpo di pistola e il Bryce muore, mentre l’assassino fugge indisturbato. Intanto, Susana scopre che il nipote Liberto ha redatto il testamento e teme così che si voglia togliere la VITA! Ledesma intende anticipare le nozze di Angelines ed Emilio, così il giovane Pasamar cerca di attuare quanto prima il piano organizzato con Cinta e Antoñito per farsi sorprendere da Angelines mentre è intento a baciare Cinta (in modo tale che la stessa Angelines poi rifiuti di sposarlo). Tuttavia, a sorprendere Emilio e ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 16 ottobre 2020)puntata 1064 di Unadi sabato 172020:Leggi anche: BEAUTIFUL,17: niente perdono per FLO!combatte con lo sconosciuto che è entrato in casa sua, ma parte un colpo di pistola e il Bryce muore, mentre l’assassino fugge indisturbato. Intanto, Susana scopre che il nipote Liberto ha redatto il testamento e teme così che si voglia togliere la! Ledesma intende anticipare le nozze di Angelines ed Emilio, così il giovane Pasamar cerca di attuare quanto prima il piano organizzato con Cinta e Antoñito per farsi sorprendere da Angelines mentre è intento a baciare Cinta (in modo tale che la stessa Angelines poi rifiuti di sposarlo). Tuttavia, a sorprendere Emilio e ...

