Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione a Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura covid l’epidemia entrata in fase acuta nel prossimo mese rischia di raggiungere valori critici in Alcune regioni lo dice il rapporto di monitoraggio settimanale del Ministero della Salute in 16 regioni e 2 province autonome l’indice RT è salito sopra uno la media italiana delle reti e 117 all 4900 e focolai attivi più di 1700 quelli nuovi aumentano i probabili focolai in ambito scolastico 10 regioni hanno un rischio alto per la tenuta delle terapie Intensive in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre il premier Giuseppe Conte commenta non è la soluzione migliore ieri la ministra dell’Istruzione luciTorino aveva definito gravissimo il provvedimento del Presidente della Regione Campania ...