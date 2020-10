Tutti pazzi per Lucas Bravo: «Le critiche a Emily in Paris? Hanno in parte ragione» (Di venerdì 16 ottobre 2020) I maligni dicono che è l’unica buona ragione per guardare Emily in Paris e forse, anche solo per quella mascella squadrata e per quei grandi occhi azzurri, potrebbero non avere tutti i torti. Da quando la serie scritta e ideata da Darren Star è sbarcata sulla piattaforma, sono in molti a essersi chiesti chi ci fosse dietro al personaggio di Gabriel, l’affascinante chef parigino per il quale la protagonista (e non solo lei) perde la testa, tra modi gentili e omelette preparate amorevolmente a colazione. Lui si chiama Lucas Bravo, ha 32 anni, è nato a Nizza e, oltre a essere un attore, si dedica sovente anche alla carriera di modello. Diplomato alla American Academy Of Dramatic Arts di Los Angeles, Bravo ottiene un grandissimo successo in Francia dove compare in diversi film e serie tv, tra cui Sous le soleil, e in spot pubblicitari di marchi di lusso come Chanel. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) I maligni dicono che è l’unica buona ragione per guardare Emily in Paris e forse, anche solo per quella mascella squadrata e per quei grandi occhi azzurri, potrebbero non avere tutti i torti. Da quando la serie scritta e ideata da Darren Star è sbarcata sulla piattaforma, sono in molti a essersi chiesti chi ci fosse dietro al personaggio di Gabriel, l’affascinante chef parigino per il quale la protagonista (e non solo lei) perde la testa, tra modi gentili e omelette preparate amorevolmente a colazione. Lui si chiama Lucas Bravo, ha 32 anni, è nato a Nizza e, oltre a essere un attore, si dedica sovente anche alla carriera di modello. Diplomato alla American Academy Of Dramatic Arts di Los Angeles, Bravo ottiene un grandissimo successo in Francia dove compare in diversi film e serie tv, tra cui Sous le soleil, e in spot pubblicitari di marchi di lusso come Chanel.

Gazzetta_it : Dalla Primavera dell'#Inter al debutto in nazionale con il Belgio: tutti pazzi per #Vanheusden - bellodenotte81 : RT @RadioSavana: Genova, studenti obbligati a stare cinque ore con la finestra aperta in classe: costretti a portarsi una coperta da casa p… - larsoddvar66 : RT @RadioSavana: Genova, studenti obbligati a stare cinque ore con la finestra aperta in classe: costretti a portarsi una coperta da casa p… - Evilqueen_75 : RT @PediatriaOggi: #Santobono, piccola paziente danza in reparto: “Siamo pazzi di lei. E’ una forza per tutti”. Nel video si vede la piccol… - NeroneFromItaly : RT @RadioSavana: Genova, studenti obbligati a stare cinque ore con la finestra aperta in classe: costretti a portarsi una coperta da casa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Stasera in TV: “The amazing Spider-Man 2” e “Tutti pazzi per Mary” Liveunict | Magazine sull'Università di Catania Ascolti Tv: americani pazzi per 'Doc'. Sony ne acquista i diritti per un adattamento negli USA e per la distribuzion

Temevamo che, durante la pandemia, un medical drama potesse essere respingente per alcune persone, ma è stato l'opposto, perché questa è una storia straordinaria di un medico che è riuscito a ...

Fabrique du Cinéma Awards: la madrina è Alessandra Mastronardi

Giovane attrice di talento tra le più amate, Alessandra Mastronardi, sarà la madrina della 6a edizione dei Fabrique du Cinéma Awards. Il premio indetto dalla rivista omonima dedicata ai cineasti innov ...

Temevamo che, durante la pandemia, un medical drama potesse essere respingente per alcune persone, ma è stato l'opposto, perché questa è una storia straordinaria di un medico che è riuscito a ...Giovane attrice di talento tra le più amate, Alessandra Mastronardi, sarà la madrina della 6a edizione dei Fabrique du Cinéma Awards. Il premio indetto dalla rivista omonima dedicata ai cineasti innov ...