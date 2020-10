Tale e Quale Show 2020, le imitazioni e l’ospite speciale di stasera, 16 ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa sera, il 16 ottobre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show 2020 con la conduzione di Carlo Conti. In giuria, invece, troveremo ancora ancora una volta Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Anche questa volta, però ci sarà un ospite speciale, che fungerà da quarto giurato. Qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di vedere Lino Guanciale, il Quale era andato nella trasmissione anche per promuovere la nuova e, forse, ultima stagione de L’Allieva 3, fiction nella Quale recita con Alessandra Mastronardi. Dopo di lui, poi, anche Luca Argentero, che ha presentato la ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa sera, il 16, andrà in onda una nuova puntata dicon la conduzione di Carlo Conti. In giuria, invece, troveremo ancora ancora una volta Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Anche questa volta, però ci sarà un ospite, che fungerà da quarto giurato. Qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di vedere Lino Guanciale, ilera andato nella trasmissione anche per promuovere la nuova e, forse, ultima stagione de L’Allieva 3, fiction nellarecita con Alessandra Mastronardi. Dopo di lui, poi, anche Luca Argentero, che ha presentato la ...

