Superbike | risultati FP1 GP Estoril 2020 | Scott Redding vola davanti a Gerloff e Baz | Rea 6°

(Di venerdì 16 ottobre 2020)(Ducati) è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’, ultimo atto del Mondiale. Sulla pista portoghese il portacolori della Ducati ha piazzato il miglior tempo in 1:37.369 precedendo lo statunitense Garrett(Yamaha) di 438 millesimi, mentre è terzo il francese Loris Baz (Yamaha) in 1:37.680 a 499 millesimi. Quarto crono per il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:37.731 a 550 millesimi, quinto per l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) in 1:37.829 a 648 millesimi, mentre è sesto Jonathan Rea (Kawasaki) a 651 millesimi, pronto a vincere il suo sesto titolo iridato. Completano la top ten il tedesco Jonas Folger (Yamaha) settimo a 1.030, quindi ottavo il ...