Sfida su alleanze, doppio mandato e Rousseau. Per ora Di Battista è l’unico uscito allo scoperto con una sua mozione che sebbene divisiva archivia la scissione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alessandro Di Battista è venuto allo scoperto ed ha presentato la sua mozione in vista degli Stati Generali che si terranno a novembre. I contenuti sono molteplici, ma quelli rilevanti sul piano interno si possono riassumere nel mantenimento del doppio mandato parlamentare, nel “no” alle alleanze, e nomine ministeriali decise non dal ministro ma dal Movimento. Per quanto riguarda il “Congresso” Di Battista aveva già fatto un’apertura sulla guida collegiale, dopo aver sostenuto la leadership personalistica, ma su quella concessione ha innestato comunque punti dirimenti per il M5S, come appunto quelli prima enunciati. Dunque la strategia di “DiBa” è da manuale: apertura iniziale e poi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alessandro Diè venutoed ha presentato la suain vista degli Stati Generali che si terranno a novembre. I contenuti sono molteplici, ma quelli rilevanti sul piano interno si possono riassumere nel mantenimento delparlamentare, nel “no” alle, e nomine ministeriali decise non dal ministro ma dal Movimento. Per quanto riguarda il “Congresso” Diaveva già fatto un’apertura sulla guida collegiale, dopo aver sostenuto la leadership personalistica, ma su quella concessione ha innestato comunque punti dirimenti per il M5S, come appunto quelli prima enunciati. Dunque la strategia di “DiBa” è da manuale: apertura iniziale e poi ...

zazoomblog : Sfida su alleanze doppio mandato e Rousseau. Per ora Di Battista è l’unico uscito allo scoperto con una sua mozione… - FBXII : @CarloCalenda che Roma sia una sfida per tutto l'arco Parlamentare mi sembra non ci sia dubbio; dal M5S alla Lega a… - aschirripa63 : RT @SanofiIT: Sostenere il biotech e il digitale, favorire l’accesso alle risorse, stringere alleanze. Le sfide del pharma come driver dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfida alleanze Sfida su alleanze, doppio mandato e Rousseau. Per ora Di Battista è l'unico uscito allo scoperto con una sua mozione che sebbene divisiva archivia la scissione LA NOTIZIA M5s, la proposta di Castaldo: “Governance collegiale, 15 membri eletti con stesso sistema comunali”

Gli Stati generali del Movimento 5 Stelle si avvicinano. Un momento per riorganizzare il M5s e pensare a cosa vorrà fare da grande. Uno dei temi da affrontare è quello della leadership: il vicepreside ...

Coronavirus Covid-19: mons. Moscone (Manfredonia), “durante pandemia il volto autentico della Chiesa”

La Chiesa non è stata "chiusa", ma è risultata attivissima in tutti i settori, eccellendo soprattutto in quelli sociali e caritativi; la dimensione caritativa particolarmente evidenziata; rapporti con ...

Gli Stati generali del Movimento 5 Stelle si avvicinano. Un momento per riorganizzare il M5s e pensare a cosa vorrà fare da grande. Uno dei temi da affrontare è quello della leadership: il vicepreside ...La Chiesa non è stata "chiusa", ma è risultata attivissima in tutti i settori, eccellendo soprattutto in quelli sociali e caritativi; la dimensione caritativa particolarmente evidenziata; rapporti con ...