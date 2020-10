Serie B, prosegue la terza giornata. Il programma (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il 3-0 del Brescia contro il Lecce, prosegue la terza giornata di Serie B. Questo il programma completo. Venerdì 16, ore 21Brescia-Lecce 3-0 Sabato 17, ore 14 Cosenza-Cittadella Cremonese-Venezia Pordenone-Spal Reggiana-ChievoVerona Salernitana-PisaOre 15 Virtus Entella-RegginaOre 16 Pescara-EmpoliOre 19 Frosinone-Ascoli Rinviata Monza-Vicenza Foto: logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il 3-0 del Brescia contro il Lecce,ladiB. Questo ilcompleto. Venerdì 16, ore 21Brescia-Lecce 3-0 Sabato 17, ore 14 Cosenza-Cittadella Cremonese-Venezia Pordenone-Spal Reggiana-ChievoVerona Salernitana-PisaOre 15 Virtus Entella-RegginaOre 16 Pescara-EmpoliOre 19 Frosinone-Ascoli Rinviata Monza-Vicenza Foto: logoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

