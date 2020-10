Scuole chiuse, de Magistris attacca De Luca: Tenta di nascondere suo fallimento (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Si deve intervenire sullo scaglionamento degli orari, sull’alternanza tra didattica a distanza e in presenza, con chiusure e quarantene dove ci sono focolai. Non possiamo chiudere immediatamente le Scuole con una decisione presa in due ore e consegnare generazioni intere a una catastrofe educazionale e pedagogica”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a Radio 24 commentando la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di sospendere le attività didattiche in presenza per le Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. De Magistris ha sottolineato che “la scuola è il punto dove in questo momento c’è il minor contagio, dove c’è una grande attività pedagogica degli insegnanti sui ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Si deve intervenire sullo scaglionamento degli orari, sull’alternanza tra didattica a distanza e in presenza, con chiusure e quarantene dove ci sono focolai. Non possiamo chiudere immediatamente lecon una decisione presa in due ore e consegnare generazioni intere a una catastrofe educazionale e pedagogica”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de, intervenuto a Radio 24 commentando la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo Dedi sospendere le attività didattiche in presenza per ledell’infanzia, primarie e secondarie. Deha sottolineato che “la scuola è il punto dove in questo momento c’è il minor contagio, dove c’è una grande attività pedagogica degli insegnanti sui ...

