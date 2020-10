Scherzo di Tommaso Zorzi ad Oppini finisce malissimo e volano sedie al GF Vip (VIDEO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Stanotte Tommaso Zorzi ha inscenato uno Scherzo ai danni di Francesco Oppini, scatenando l’ira funesta del figlio di Alba Parietti che ha lanciato una sedia. Scherzo di Tommaso Zorzi ad Oppini finisce malissimo e volano sedie “Francy mi sono innamorato di te, ti giuro”, ha affermato Zorzi. Oppini,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Stanotteha inscenato unoai danni di Francesco, scatenando l’ira funesta del figlio di Alba Parietti che ha lanciato una sedia.diad“Francy mi sono innamorato di te, ti giuro”, ha affermato,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

cippins : RT @salvatrash1: Dopo lo scherzo di Tommaso ad Oppini. Maria Teresa Ruta: 'Avete fatto passare mia figlia per una mignotta e questo non è u… - lcrisa13 : RT @almnoee: Comunque Zelletta è lo stesso che ha fatto quello scherzo orribile alla fidanzata e ha permesso di farlo andare in onda solo p… - xdrewsconcerts : RT @ontherisingmoon: Tommaso, pigiamino blu, pettinatura da bambino di dodici anni, latte e biscotti che in cinque minuti di scherzo salva… - ppatrickat : RT @fvnzioniamo: un semplice scherzo dove un ragazzo gay si dichiara ad un ragazzo etero ha tolto la maschera a tutti i bigotti omofobi di… - xdrewsconcerts : RT @salvatrash1: Dopo lo scherzo di Tommaso ad Oppini. Maria Teresa Ruta: 'Avete fatto passare mia figlia per una mignotta e questo non è u… -