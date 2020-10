Scandone Avellino, Sant’Antimo e Pozzuoli: stabilite le date della disputa (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che, come stabilito dalla FIP, la gara casalinga contro la PSA Partenope Sant’Antimo, valevole per la fase di qualificazione della Supercoppa Centenario 2020 (girone Q), non disputata domenica 11 ottobre, sarà recuperata mercoledì 21 ottobre alle 18:00 al PalaDelMauro. La FIP ha inoltre disposto lo spostamento della gara tra Virtus Pozzuoli e Felice Scandone Avellino, prevista da calendario per domenica 18 ottobre, a mercoledì 28 ottobre alle 19:30, presso il PalaErrico di Pozzuoli. L'articolo Scandone Avellino, Sant’Antimo e Pozzuoli: stabilite le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La S.S. Felicecomunica che, come stabilito dalla FIP, la gara casalinga contro la PSA Partenope Sant’Antimo, valevole per la fase di qualificazioneSupercoppa Centenario 2020 (girone Q), nonta domenica 11 ottobre, sarà recuperata mercoledì 21 ottobre alle 18:00 al PalaDelMauro. La FIP ha inoltre disposto lo spostamentogara tra Virtuse Felice, prevista da calendario per domenica 18 ottobre, a mercoledì 28 ottobre alle 19:30, presso il PalaErrico di. L'articolo, Sant’Antimo ele ...

