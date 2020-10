Rush finale per la Champions: Dazn in pole (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dazn in pole per aggiudicarsi i diritti per la trasmissione in Italia della Champions League nel triennio 2021-2024, dopo i rilanci da parte dei vari broadcasters nella giornata di ieri. Secondo quanto si apprende in ambienti finanziari, la piattaforma di sport in streaming, lanciata in Italia nell’estate 2018, punterebbe a chiudere con l’Uefa l’accordo per la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020)inper aggiudicarsi i diritti per la trasmissione in Italia dellaLeague nel triennio 2021-2024, dopo i rilanci da parte dei vari broadcasters nella giornata di ieri. Secondo quanto si apprende in ambienti finanziari, la piattaforma di sport in streaming, lanciata in Italia nell’estate 2018, punterebbe a chiudere con l’Uefa l’accordo per la … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Rush finale Inchiesta "Bad juice" ormai al rush finale Nei guai 17 persone LA NAZIONE MXGP, GP Fiandre 2020: a Lommel Tim Gajser prova la fuga decisiva, Tony Cairoli non vuole mollare

Il Mondiale MXGP 2020 sta per essere deciso. Inutile girarci attorno, ma nelle prossime due tappe, ovvero nei prossimi sei Gran Premi, lo scettro della classe regina del motocross verrà assegnato e, m ...

Quando Pioli allenava l'Inter: un sogno senza lieto fine

Avversario nel derby, Stefano Pioli ha allenato l'Inter, la squadra del proprio cuore: dopo aver raccolto 9 vittorie di fila, il crollo e l'esonero.

Il Mondiale MXGP 2020 sta per essere deciso. Inutile girarci attorno, ma nelle prossime due tappe, ovvero nei prossimi sei Gran Premi, lo scettro della classe regina del motocross verrà assegnato e, m ...

Avversario nel derby, Stefano Pioli ha allenato l'Inter, la squadra del proprio cuore: dopo aver raccolto 9 vittorie di fila, il crollo e l'esonero.