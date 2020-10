Muore Paul Matters | bassista “di passaggio” degli AC DC

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ stato solo di passaggio un membroAC/DC, nota band rock australiana. Ilè morto, per il lutto delle persone a lui vicine (non troppe, ad occhio e croce). Un suo amico,Wescombe, ha scritto di lui: “Ricordo che riusciva sempre a farmi ridere quando era dell’umore giusto. Dopo aver lasciato il New South Wales ho perso i contatti con lui come molte altre persone nel corsoanni. Da tutte le notizie ha vissuto una vita solitaria nei suoi ultimi anni e il suo primo stile di vita rock’n’roll gli ha minato la salute. Mancherà a tutti coloro che lo conoscevano”. Militò negli AC/DC per poche settimane, tra l’album di debutto e il licenziamento – avvenuto nel 1975 (quando fu ...