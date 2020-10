Morte Santelli, l’attivista 5 stelle Castellaro choc: “Una mafiosa in meno” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Scrive sui social “Una mafiosa in meno” dopo la Morte della governatrice Santelli. Il M5s: “Castellaro vergognosa, mai più candidata con noi” “L’esternazione di Paola Castellaro, che peraltro non ha mai ricoperto nessun ruolo nel M5S, sono state vergognose, inqualificabili e ripugnanti. Non essendo una nostra portavoce, ma semplicemente una persona che in passato si… L'articolo Morte Santelli, l’attivista 5 stelle Castellaro choc: “Una mafiosa in meno” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Scrive sui social “Unain meno” dopo ladella governatrice. Il M5s: “vergognosa, mai più candidata con noi” “L’esternazione di Paola, che peraltro non ha mai ricoperto nessun ruolo nel M5S, sono state vergognose, inqualificabili e ripugnanti. Non essendo una nostra portavoce, ma semplicemente una persona che in passato si… L'articolo, l’attivista 5: “Unain meno” Corriere Nazionale.

luigidimaio : Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Cala… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - GabrieleMuccino : Sconvolto dalla morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Recentemente ho realizzato una campagn… - OrlandoStier68 : Squallida persona!!! Festeggiava la morte della #Santelli su… - the_fourty : RT @Teresat14547770: 'Una mafiosa in meno!'. Bufera sulla prof grillina che esulta per la morte della Santelli | Il Primato Nazionale https… -