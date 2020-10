Master Z-The Ip Man Legacy la trama del film in prima tv su Rai 4 venerdì 16 ottobre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Master Z-The Ip Man Legacy in prima assoluta su Rai 4 lo spinoff della saga Ip Man per il ciclo Missione Oriente Master Z-The Ip Man Legacy è il film scelto per la prima serata da Rai 4 venerdì 16 ottobre all’interno della saga dedicata all’oriente dal titolo Missione Oriente. In seconda serata il ciclo prosegue con un’altra icona del cinema di arti marziali, Jet Li, protagonista di “La vendetta della maschera nera” di Daniel Lee. Il film è una prima tv assoluta e non è in streaming su altri operatori oltre a Rai Play. Master Z-The Ip Man Legacy è lo spinoff della saga di Ip Man in prima visione assoluta ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 16 ottobre 2020)Z-The Ip Maninassoluta su Rai 4 lo spinoff della saga Ip Man per il ciclo Missione OrienteZ-The Ip Manè ilscelto per laserata da Rai 4 venerdì 16all’interno della saga dedicata all’oriente dal titolo Missione Oriente. In seconda serata il ciclo prosegue con un’altra icona del cinema di arti marziali, Jet Li, protagonista di “La vendetta della maschera nera” di Daniel Lee. Ilè unatv assoluta e non è in streaming su altri operatori oltre a Rai Play.Z-The Ip Manè lo spinoff della saga di Ip Man invisione assoluta ...

