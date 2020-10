Manchester City | De Bruyne salta l’Arsenal per infortunio

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Assenza pesante per Pep Guardiola in vista di-Arsenal, match valido per la quinta giornata di Premier League 2020/2021 e in programma alle 18:30 di sabato 17 ottobre. Kevin deinfatti salterà la sfida contro i Gunners a causa di unrimediato in Nazionale e che il tecnico dei Citizens ha giudicato “non grave”. “Non penso starà fuori per tanto ma penso che non ci sarà nei prossimi incontri. Valuteremo giorno dopo giorno”, ha concluso Guardiola in conferenza stampa.