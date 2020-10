Magenta | donna di 84 anni centrata da un' auto finisce in ospedale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Investita da un'sotto la pioggia battente di ieri mattina, per le strade di. Unadi 84in bicicletta se l'è vista brutta. Fortunatamente ha riportato solo traumi non gravi ed è ...

Ultime Notizie dalla rete : Magenta donna

IL GIORNO

Investita da un’auto sotto la pioggia battente di ieri mattina, per le strade di Magenta. Una donna di 84 anni in bicicletta se l’è vista brutta. Fortunatamente ha riportato solo traumi non gravi ed è ...Investita da un’auto sotto la pioggia battente di ieri mattina, per le strade di Magenta. Una donna di 84 anni in bicicletta se l’è vista brutta. Fortunatamente ha riportato solo traumi non gravi ed è ...