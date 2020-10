LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Vinales il più veloce della FP1, Morbidelli 2°. Quartararo 3° e Dovizioso 17°. Dalle 14.10 la FP2 (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione, appuntamento alle 14.10 per la FP2. 11.12: Maverick Vinales ha concluso in vetta la FP1 del GP d’Aragon. Il pilota della Yamaha ha preceduto i compagni di marca Morbidelli (+0″085) e Quartararo (+0″276). Cadute per i due piloti della Yamaha Petronas. Indietro le Ducati: Miller 12°, Petrucci 15°, Dovizioso 17° e Bagnaia 21°. 1 12 M. VIÑALES 1:49.866 2 21 F. Morbidelli +0.085 3 20 F. Quartararo +0.276 4 73 A. MARQUEZ +0.310 5 30 T. NAKAGAMI +0.554 6 36 J. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione, appuntamento alle 14.10 per la FP2. 11.12: Maverickha concluso in vetta la FP1 del GP d’. Il pilotaYamaha ha preceduto i compagni di marca(+0″085) e(+0″276). Cadute per i due pilotiYamaha Petronas. Indietro le Ducati: Miller 12°, Petrucci 15°,17° e Bagnaia 21°. 1 12 M. VIÑALES 1:49.866 2 21 F.+0.085 3 20 F.+0.276 4 73 A. MARQUEZ +0.310 5 30 T. NAKAGAMI +0.554 6 36 J. ...

