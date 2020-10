LIVE Moto2 | GP Aragon 2020 in DIRETTA | Di Giannantonio svetta nella FP2 | Sam Lowes al comando della classifica combinata

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 Ladei tempi al termineFP2: 1 21 F. DI1:52.748 2 72 M. BEZZECCHI +0.045 3 22 S.+0.106 4 57 E. PONS +0.269 5 10 L. MARINI +0.300 6 33 E. BASTIANINI +0.392 7 42 M. RAMIREZ +0.505 8 87 R. GARDNER +0.506 9 88 J. MARTIN +0.577 10 16 J. ROBERTS +0.586 15.52 Nessuno sembra in grado di impensierire Di! 15.50 Ultimo giro per tutti! 15.50 Bandiera a scacchi! 15.48 Che rischio per Enea Bastianini! L’italiano rischia di scivolare in curva 2 15.45 Caduta in curva 13 per Daniel che si rialza senza problemi. Problemi anche per Garzo in curva 3. 15.44 Scivolata in curva 7 per Sam. ...